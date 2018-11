Tidligere overborgmester får millioner i gyldent håndtryk

Det er en fratrædelsesordning, der kun bliver slået af tidligere tiders fyringer i Dong og DSB.



Tidligere overborgmester i København Jens Kramer Mikkelsen, der i april blev opsagt som direktør for det offentligt ejede udviklingsselskab By & Havn, går fra sin stilling med en fratrædelsesordning til en værdi af 5,2 mio. kr.



Det viser en aktindsigt fra By & Havn, som onlinemediet Journalista har fået. Det skriver Politiken.



Og ifølge avisen er en fratrædelsesordning af den kaliber ikke set i det offentlige system, siden Anders Eldrup blev fyret som chef for energiselskabet Dong med 8,7 millioner i fratrædelse og DSB's tidligere direktør Søren Eriksen forlod statsbanerne med knap 10 millioner i godtgørelse.



Bestyrelsesformand i By & Havn, Carsten Koch, bekræfter i en mail til Politiken, at fratrædelsesordningen er af betydelig værdi.



"Men det skal ses i sammenhæng med det store ansvar, der er forbundet med at udvikle de nye områder i København, herunder Nordhavn og Ørestad og drive Københavns havn, både som rekreativ- og erhvervshavn," skriver han.



Ubehøvlet selvbetjening



Kramer Mikkelsens kontrakt blev i sin tid udformet med det for øje, at arbejdet som direktør både indebar traditionel kommunal forvaltning og kommercielle aktiviteter med salg af grunde, udlejning af ejendomme, drift af parkeringsanlæg og andet, der minder om et privat firma. Det skulle afspejles i lønnen og vilkårene.



Men alligevel er ekspert kritisk over den høje fratrædelse.



"Det her er et eksempel på, hvad jeg kalder ubehøvlet selvbetjening, hvor man laver individuelle kontrakter, der forgylder nogen, der udøver offentligt hverv, har stor magt og får en høj løn. Her er 5,2 millioner helt i top og meget svært at legitimere på nogen måde. Det er et moralsk problem, for der er tale om skatteborgernes penge," siger Henning Jørgensen, professor i offentlig forvaltning, arbejdsmarked og løndannelse, til Politiken.



Jens Kramer Mikkelsen var direktør i By & Havn i 14 år, indtil han blev opsagt af bestyrelsen, der ville have organisationen i en "ny retning".



Men efter opsigelsen fik han hurtigt tilbudt et nyt job som byudviklingsdirektør i ejendomsgiganten Nordic Real Estate Partners, der er en tidligere samarbejdspartner til By & Havn.