Skovbrandene i Californien rammer ikke blot de almindelige indbyggere, deres hjem og deres hverdage. Fredag og mandag har brandene også sat sit spor på det amerikanske aktiemarked aktier og på selskaber, som berøres af brandenes ødelæggelser.



Værst går to forsyningsselskaber, der hører til de mest faldende aktier i S&P 500 mandag, ligesom de var det fredag, med aktiviteter i Californien.



Elektricitetsselskabet PG&E falder mandag med 14,5 pct., og på et tidspunkt var aktien endda i minus med næsten 40 pct., hvorfor handelen kortvarig blev suspenderet, skriver Bloomberg News. Nedturen for PG&E følger et minus fredag på ligeledes 16,5 pct.



Edison Internationals aktier falder desuden med 11,1 pct. mandag efter et minus på 12,1 pct. fredag.



Aktiernes dybe fald følger i kølvandet at, at selskaberne har erkendt, at deres elektriske udstyr kan have været med til at udløse flere af brandene, som koster liv og ødelæggelser for milliarder af dollar.



De to selskaber kæmper i forvejen med fortsat voksende erstatninger fra skovbrande, som hærgede den amerikanske delstat sidste år, og som var startet af elselskabernes udstyr. Og det gentagende mønster skaber særlig bekymring, da global opvarmning i Californien har medført tilbagevendende og længerevarende tørkeperioder.



"Hvad hvis det sker hvert år? Hvis man ender med at skulle betale 15 mia. dollar om året hvert år for skader. Det er indlysende, at forsyningsselskaberne ikke kan håndtere det," siger Kit Konolige, fra forsyningsanalytiker hos Bloomberg Intelligence.



Investeringsbanken JPMorgan har vurderet, at sidste års skovbrande, som kostede 44 mennesker livet, vil koste PG&E op mod 17,3 mia. dollar i erstatninger.