Stigende råvarepriser og hård konkurrence har givet indtjeningsmæssig modvind for industrikonglomeratet Schouw & Co. i tredje kvartal, men udviklingen har ifølge selskabets direktør, Jens Bjerg Sørensen, dog været som ventet.



Den kommende tid er fokus særligt rettet mod at optimere og effektivisere, efter at selskabet tidligere har gennemført store kapacitetsinvesteringer.



"Tredje kvartal er gået, som vi havde forventet. Et kvartal, hvor vi har været lidt pressede i forhold til tidligere år, men også helt som vi havde forventet det faktisk," siger Jens Bjerg Sørensen til Ritzau Finans.



Konglomeratet, som rummer selskaber som Biomar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, HydraSpecma, Borg Automotive og GPV, kom ud af tredje kvartal med et driftsresultat, EBITDA, på 445 mio. kr. mod 483 mio. kr. i samme periode sidste år.



Ramt på råvaresiden



Tilbagegangen skyldes udviklingen i Fibertex Personal Care, Borg Automotive og Biomar, mens de øvrige virksomheder har haft resultatfremgang. Udviklingen afspejler en hård konkurrencesituation kombineret med høje råvarepriser og en anstrengt forsyningssituation på en række vigtige komponenter og råvarer.



"Vi er underleverandører af en lang række ting, hvor vi bruger komponenter, som vi køber ind, blandt andet elektronikkomponenter og alt muligt andet, og der er lange leveringstider og priserne har været markant stigende. En del af vores andre råvarer, herunder polyester, er også steget, så vi har været ramt noget på råvaresiden i en periode. Det er noget at det, vi arbejder hårdt for at imødegå," forklarer Jens Bjerg Sørensen.



Som led i den proces arbejder virksomheden med intern effektivitet, og der kigges på muligheden for at finde substituerende produkter eller andre leverandører.



"Det er en proces, som er "ongoing". Det sidste er selvfølgelig, at arbejde med vores kunder for at få kompensation på vores salgspriser osv. Så det er et miks af mange ting, og det ligger der nogle klare planer for. Det er jo noget, vi har prøvet før, men det tager altid tid, inden man er igennem en sådan en proces," siger Jens Bjerg Sørensen.



I de kommende kvartaler vil der være særlig fokus på optimeringer, efter at virksomheden har gennemført store investeringer i kapacitet og automatisering.



"Nu har vi gået fra meget vækst og store investeringer til nu at skifte fokus over til at optimere den stærke platform, vi har, og der er en lang række håndtag, man så skal have fat i og arbejde med. Det er, når man står og er igennem sine investeringer, at man virkelig kan begynde at optimere," siger Jens Bjerg Sørensen.



Det overordnede mål er ifølge direktøren "at forbedre lønsomheden konstant."