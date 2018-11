Mio. kr. 9M 2018 9M 2017 FY 2017 Netto rente- og gebyrindtægter 119,5 116,5 155,8 Kursregulering 32,1 12,3 14,7 Nedskrivninger på udlån -1,8 7,6 7,4 Resultat før skat 84,4 56,6 43,2

Mio. kr. Ved Q3 2018 Før Q3 2018 Resultat før skat 85-95 85-95

Kreditbanken, der har afdelinger i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder, har for årets første ni måneder skabt et resultat, der følger bankens planer "til den gode side".Før skat landede resultatet på 84,4 mio. kr. for årets første tre kvartaler mod 56,6 mio. kr. i samme periode året før.Fremgangen skyldes først og fremmest udviklingen i kursreguleringer, som er steget fra 12,3 mio. kr. til 32,1 mio. kr.Den fremgang kan henføres til særligt to forhold - en kursgevinst på ca. 19 mio. kr. fra salget af en ejerandel i ValueInvest Asset Management og en kursgevinst på 5 mio. kr. som følge af en ændret værdiansættelsesmodel hos BI Holding, som banken ejer en del af.Netto rente- og gebyrindtægterne viser dog også vækst, idet de landede på 119,5 mio. kr. for perioden mod 116,5 mio. kr. sidste år. Udviklingen på den post understøttes af, at bankens udlån siden tredje kvartal 2017 er steget med 6 pct. til 1823 mio. kr.Resultatfremgangen skal også ses i lyset af, at nedskrivninger på udlån er faldet med 9,4 mio. kr. til en indtægt på 1,8 mio. kr.Banken fortæller desuden, at den fortsat nyder godt af en markant tilgang af nye kunder.For hele året venter Kreditbanken fortsat et resultat før skat på 85-95 mio. kr.Tabel for Kreditbankens regnskab for årets første ni måneder:Kreditbankens forventninger til 2018: