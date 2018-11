Ambu rammer målsætning og fastholder prognose for 2019

Eksklusivt for kunder

Ambu, der producerer og sælger medicinsk udstyr, nåede i mål med regnskabet for 2017/18, og samtidig fastholder topchef Lars Marcher selskabets prognose for det igangværende regnskabsår.



Det er blot en måned siden, at topchefen på en kapitalmarkedsdag...