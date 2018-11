Aabenraa Kommune politianmelder Kurt Beier Transport

Opdateret 13.52 Aabenraa Kommune politianmelder transportfirmaet Kurt Beier Transport for omstridt chaufførlejr i Padborg. Det skriver Fagbladet 3F.



"Vi har besluttet at melde Kurt Beier Transport A/S til politiet. Anmeldelsen skyldes, at hvis Kurt Beier Transport havde søgt byggetilladelse til det, vi foreløbig har konstateret, havde han ikke fået tilladelsen," siger Jane Petersen, teamleder hos Aabenraa Kommune i afdelingen Byg, Kultur, Miljø & Erhverv til 3F.



Teamlederen forventer, at anmeldelsen vil blive afleveret til politiet i denne eller næste uge.



Fagbladet 3F afslørede i slutningen af oktober kummerlige forhold i lejren, som har huset filippinske og srilankanske chauffører. Det førte til et tilsynsbesøg og et efterfølgende påbud til Kurt Beier Transport om, at firmaet straks skulle stoppe med at bruge containerne til beboelse.



Samme aften ryddede firmaet lejren.