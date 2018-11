Coloplast henter tidligere regionschef tilbage til ledig direktørplads

Coloplast henter en erfaren mand til stillingen som direktør for selskabets største forretningsområde.Den danske medicokoncern har nemlig udnævnt Paul Marcun til direktør for den kroniske forretning, og dermed henter de den tidligere chef for regionen "øvrige markeder" tilbage. Det oplyser Coloplast i en meddelelse mandag. Paul Marcun forlod nemlig sin stilling som regionschef hos Coloplast ved udgangen af juni til fordel for et job hos det svenske medicoselskab Getinge. Han blev ansat hos Coloplast første gang i 2015.- Jeg er meget glad for at kunne byde Paul Marcun velkommen tilbage hos Coloplast. Denne gang i rollen som koncerndirektør for Chronic Care og som medlem af selskabets direktion.- Paul er en kompetent leder og en dygtig forretningsudvikler, og med ham ved roret i den kroniske forretning er Coloplast godt rustet til fremtiden, siger Lars Rasmussen, der er administrerende direktør for Coloplast, i meddelelsen.Paul Marcun tiltræder i midten af januar næste år, og han skal overtage rollen som direktør for den kroniske forretning, der dækker over både stomi og kontinens, for Kristian Villumsen, som i december bliver administrerende direktør for koncernen.Det sker, når den nuværende topchef, Lars Rasmussen, fratræder sin direktørstilling i starten af august. Han skal efter planen i stedet være bestyrelsesformand for medicokoncernen.Når alle er på plads i deres nye roller, vil direktionen bestå af administrerende direktør Kristian Villumsen, økonomidirektør Anders Lonning-Skovgaard, koncerndirektør for Global Operations Allan Rasmussen og koncerndirektør for Chronic Care Paul Marcun./ritzau/FINANS