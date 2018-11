William Demant stopper produktion af ny høreapparatmodel

William Demant Holding har måttet stoppe produktionen af selskabets nye ITE-udgave (in the ear, red.) af Oticon Opn med både telespole og trådløs 2,4 GHz-teknologi.



Det skriver branchemediet Medwatch.



Produktet blev ellers først lanceret for nylig og blev sammen med en stribe andre nye produkter præsenteret officielt ved EUHA-messen i Hannover i midten af oktober.



Årsagen er et teknisk problem, som selskabet først har opdaget efter lanceringen.



- Det er korrekt, at vi desværre har måttet konstatere, at vi ikke længere kan tilbyde den i-øret model, som har de to kommunikationssystemer, telespolen og 2,4GHz connectivity, indbygget i én og samme model, siger Trine Kromann-Mikkelsen, der er pressechef hos William Demant Holding, til Medwatch.



ITE-produktet fås også i en half shell-udgave, hvor brugeren kan vælge mellem enten telespole eller 2,4 GHz, og den udgave er fortsat tilgængelig.



- Kunden skal nu i stedet vælge mellem de to systemer, hvilket i øvrigt er normalt, når der er tale om de bittesmå i øret-apparater, som ikke kan rumme udtømmende mængder af funktionalitet, siger Trine Kromann-Mikkelsen til Medwatch.



Ifølge William Demant Holding selv er der blot tale om få hundrede udgaver af produktet, som allerede er solgt og dermed må tilbagekaldes.



