Softbank sigter efter kæmpe børsnotering af japanske teleaktiviteter

Det japanske teknologikonglomerat Softbank er på vej mod Japans største børsnotering nogensinde, når selskabet vil notere sine hjemlige teleaktiviteter på børsen i Tokyo 10. december.



Selskabet sigter efter at sælge 1,6 mia. aktier til en pris på 1500 yen stykket i noteringen, og det vil indbringe et provenu på 21,1 mia. dollar - eller små 140 mia. kr.



Dermed vil der være tale den største børsnotering i Japan nogensinde og en af de største i verden. Til sammenligning indbragte børsnoteringen af den kinesiske handelskæmpe Alibaba - den hidtil største i verden - omtrent 25 mia. dollar.



Prisen på 1500 yen per aktie ligger dog ikke helt fast endnu. Aktierne vil blive udbudt med et prisinterval i slutningen af denne måned, og den nye enhed ventes at blive noteret den 10. december.



