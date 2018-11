Pengene strømmer ud af de børsnoterede selskaber, og alene i år ventes 16.500 mia. kr. i USA at blive brugt på aktieudbytter, aktietilbagekøb og virksomhedsopkøb, og det skaber alvorlige udfordringer, konstaterer Mariana Mazzucato, professor i økonomi ved University College London.



"De penge, som virksomhederne direkte eller indirekte sender til aktionærerne, kunne i stedet være gået til investering i blandt andet omstillingen til den fjerde industrielle revolution," siger Mariana Mazzucato ifølge Jyllands-Posten.



Ifølge professoren vil millioner af job gå tabt som følge af den fjerde industrielle revolution, og det undrer hende, at virksomheder ikke investerer mere i omskoling og videreuddannelse af medarbejdere.



Et emne der er centralt på årsmødet i Dubai for World Economic Forums Global Future Councils i disse dage, skriver avisen.



/ritzau/FINANS