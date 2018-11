Tredje kvartal var ikke prangende for Simcorp, der så en mindre tilbagegang på toplinjen målt på årsbasis.Der er dog tale om mindre forskydninger i tidspunktet, hvor nye kunder skiver under på kontrakter, og derfor fastholder softwareselskabet sine forventninger til hele 2018. Man føler heller ikke et større pres i fjerde kvartal, hvor man blot skal levere i samme niveau som i 2017. Det fortæller Michael Rosenvold, finansdirektør i Simcorp."Jeg vil sige, at tredje kvartal var klart i den lave ende, og lidt halvsløjt isoleret set, men de første ni måneder er samlet set godkendte. Kvartalerne ligger meget forskelligt. Fjerde kvartal er historisk set altovervejende det kvartal, at ordrerne kommer i," forklarer Michael Rosenvold.Han peger på, at Simcorp efter ni måneder har leveret en omsætning på 253,5 mio. euro, hvilket er en stigning på 11 pct. på årsbasis, og altså inden for forventningerne om en vækst på på toplinjen på 10 til 15 pct."Hvis vi leverer det samme som i fjerde kvartal sidste år, så er vi inden for vores guidance."Når Simcorps CFO kigger dybere ned i tallene og tager højde for udviklingen i valutakurserne, hvor dollarens styrkele i 2018 har betydet nogen modvind, og for hvad, man allerede har i ordrebogen, så er direktøren ikke bekymret for toplinjen."Vi skal levere mellem 45 og 62 mio. euro i fjerde kvartal, og i samme periode sidste år leverede vi 55 mio. euro. "I tredje kvartal endte omsætningen på 80,7 mio. euro mod 81,0 mio. euro. Ikke ligefrem en vækst på 10 til 15 pct., men en stilstand i perioden. Udviklingen vækker dog ikke bekymring, for der er tale tidsforskydninger i kundeaftalerne."I vores forretning, hvor enkelte licenssalg har stor betydning, er der store forskydninger. Men vi har en pipeline, hvor vi er langt med kunderne, og derfor ret komfortable med, hvordan fjerde kvartal ser ud. Med de steder, vi er med en god mængde kunder, så er vi fortrøstningsfulde omkring vores guidance. Vi føler os ikke ekstra presset. Det, vi ikke lukkede i tredje kvartal, ser rimeligt ud for fjerde."Den samme tidsforskydning, hvor kunderne måske sætter pen til papir lidt senere end ventet, forklarer også, hvorfor driftsindtjeningen i tredje kvartal gik tilbage fra 19,6 mio. euro til 15,1 mio. euro. Det betød, at overskudsgraden, målt på EBIT, faldt fra 24 til 19 pct., hvilket er under Simcorps forventning for hele 2018 om et interval mellem 24,5 og 27,5 pct."Det er meget binært med indtægtsførelsen ved licenser, hvor der kommer en del ved underskrift. Licenssalget var sløjt i tredje kvartal, og det påvirker, men vi oplevede en pæn vækst på den gentagende omsætning, forklarer Michael Rosenvold og oplyser, at man i snit kan indtægtsfører 3 mio. euro ved underskrift af en licensaftale, og det påvirker altså både omsætning og indtjening direkte, hvis aftalerne falder lidt senere."Samlet set efter ni måneder steg overskudsgraden dog fra 21 til 24 pct. på årsbasis, da driftsoverskuddet landede på 52,5 mio. euro mod 43,0 mio. euro et år tidligere.Da fjerde kvartal typisk er det, som har flest nye licensaftaler, så venter finansdirektøren også, at kvartalet vil opleve den højeste margin i regnskabsåret.ritzau/FINANS