Bevidstheden om et traditionelt travlt fjerde kvartal og en stærk ordrebog er hovedårsagerne til, at det danske køkkenselskab TCM Group fastholder de allerede opjusterede forventninger til helåret.



Det fortæller Ole Lund Andersen, administrerende direktør hos TCM Group, efter at virksomheden torsdag aflagde regnskab for tredje kvartal og i den forbindelse gentog sine forventninger til 2018 om et salg på 890-910 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) justeret for engangsposter på 140-150 mio. kr.



Til sammenligning havde TCM Group efter årets første ni måneder en omsætning på 648,1 mio. kr. og et justeret driftsoverskud på 101,5 mio. kr.



- Man kan godt sige, at fjerde kvartal er det travleste kvartal for os. Og hvis vi skal nå de tal, vi har meldt ud - som vi selvfølgelig tror, vi kan - så skal vi også ligge med en vækst, der ligger mellem 12 og 22 pct. på toplinjen i fjerde kvartal, siger Ole Lund Andersen.



- Vi kan også se, at vores ordrebog er stærk gående ind i fjerde kvartal. Det giver os en god visibilitet, tilføjer han uden at ville sætte konkrete tal på ordrebogen.



Sammen med halvårsregnskabet tidligere i år opjusterede TCM Group sine forventninger til 2018 fra en omsætning på 870-900 mio. kr. og et justeret driftsresultat på 130-140 mio. kr. til altså nu henholdsvis 890-910 mio. kr. og 140-150 mio. kr.



