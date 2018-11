William Demant klar med kunstig intelligens til høreapparater næste år

William Demant Holdings hovedbrand inden for høreapparater, Oticon, vil i løbet af næste år bygge en funktion baseret på kunstig intelligens ind i selskabets app til kontrol af høreapparater.



Systemet, der går under navnet Oticon Kaizn, skal tillade brugerne at ramme foretrukne indstillinger i bestemte lyttesituationer via den kunstige intelligens.



Helt konkret kan systemet komme med forslag til de optimale indstillinger ud fra brugernes egne præferencer, vaner og mest besøgte miljøer - eksempelvis caféer og restauranter, hvor der ofte er meget støj.



Oticon Kaizn kommer med forslag til brugeren, som man kan vælge til eller fra - eller gøre til en fast indstilling, hvis man ønsker det.



Det skal forbedre den samlede lytteoplevelse.



Produktet præsenteres først officielt til CES-messen i Las Vegas i januar næste år, hvor det vil modtage to priser, blev det offentliggjort torsdag.



Der er i første omgang tale om en betaudgave, og udviklingen er fortsat på et tidligt stadie, lyder det fra Oticon selv. Selskabet ser dog en masse muligheder i det og vil gennem næste års lancering forsøge at lære af mulighederne for også at gøre fremtidige produkter endnu bedre.



Oticon Kaizn vil i løbet af 2019 blive en fast integreret del af selskabets kontrolapp, oplyser selskabet.



Også det privatejede danske selskab Widex arbejder med lignende muligheder. Tidligere i år - i forbindelse med AAA-messen i Nashville, Tennessee, lancerede selskabet Widex Evoke, der er baseret på såkaldt machine learning.



Det giver brugerne mulighed for at indstille deres høreapparat til den optimale indstilling via en medfølgende app.



Brugeren bliver i det tilfælde præsenteret for to valgmuligheder, hvor man skal vælge den, der passer bedst i den givne situation. Det gøres flere gange, og på den måde bliver høreapparatet indstillet på den bedst mulige måde.



Via kunstig intelligens husker høreapparatet indstillingerne, som også kan gemmes som faste programmer i appen. På den måde bliver apparatet automatisk "klogere", hver gang brugeren indstiller det.



/ritzau/FINANS