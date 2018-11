Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Bavarian Nordics resultater for tredje kvartal var lidt bedre end ventet hos børshuset Jefferies, men der er ikke tale om væsentlige afvigelser, og årsforventningerne fastholdes, konstaterer børshuset.



Blandt nyhederne fra pipelinen hæfter Jefferies sig ved, at Bavarian Nordic har indsendt registreringsansøgning for sin koppevaccine i USA, og at en godkendelse ventes at ske i 2019, hvorefter selskabet kan ansøge om en "priority review voucher", der giver adgang til at reducere behandlingstiden af en lægemiddelansøgning hos myndighederne.



Sådanne værdipapirer har tidligere været handlet til store beløb mellem medicinalselskaberne.



I forhold til nyt fra lægemiddeludviklingen peger Jefferies desuden på, at Bavarian har indledt drøftelser med den amerikanske lægemiddelstyrelse om designet af fase 3-studiet med selskabet RSV-vaccine, der er et middel mod en virus i luftvejene, som er særligt farlig for børn under to år.



Studiet ventes herefter at kunne indledes i 2020, hvilket er lidt senere end ventet af Jefferies, der havde forudset, at fase 3-programmet kunne være indledt i anden halvdel af 2019.



Børshuset mener dog fortsat, at aktiemarkedet undervurderer RSV-vaccinens potentiale, og Jefferies værdisætter vaccinen til en værdi på 120 kr. per aktie. Værdiansættelsen er baseret på en forventning om et topsalg på 1,35 mia. dollar og 40 pct. sandsynlighed for, at den når på markedet.



Jefferies anbefaling af Bavarian er stadig "køb" med et kursmål på 320 kr. Aktien i Bavarian falder fredag med 1 pct. til 157,45 kr.



/ritzau/FINANS