Ørsted og Vattenfall lurepasser - rivaler gør klar til flydende vind

Relateret indhold Artikler

Flydende vindmøller kan blive det store nye i havvindindustrien, og mens flere udviklere og selskaber har fået øjnene op for den nye teknologi, så har de to store spillere Ørsted og Vattenfall ingen planer om at gå ind på markedet på nuværende tidspunkt.



Ifølge Morten Imsgard, der er aktieanalytiker hos Sydbank, har eksempelvis Ørsted heller ikke noget stort incitament for at drive og opdyrke markedet, og det er derfor ikke overraskende, at den danske energikoncern i første omgang holder sig til de velkendte faste fundamenter.



- Det driver sandsynligvis pionererne, at konkurrencen i den etablerede havvindindustri er meget hård, og at de måske kan skabe sig nogle fordele ved at blive first mover inden for flydende havvind i stedet for.



- Ørsted har for nuværende en meget solid portefølje af projektmuligheder, og der er ikke et akut behov for at finde nye projekter. De har nok at tage sig til i den etablerede industri. Det er et prioriteringsspørgsmål, siger han til Ritzau Finans.



For nylig annoncerede britisk-hollandske Royal Dutch Shell og tyske Innogy et samarbejde om at udvikle flydende havvind i Norge, og Equinor, der tidligere var kendt som Statoil, ejer og driver verdens første havvindmøllepark uden faste fundamenter.



KAN IKKE LÆNE SIG TILBAGE



Den danske energikoncern Ørsted oplyser derimod til Ritzau Finans, at den ingen planer har om at gå ind på det marked i øjeblikket, og den samme melding kommer fra den svenske konkurrent Vattenfall.



- Det er bestemt værd at holde øje med for os for på et tidspunkt at træffe en beslutning om, hvorvidt vi vil være en del af det. Indtil videre har vi det godt med faste fundamenter, siger Gunnar Groebler, der er direktør for Vattenfalls vindforretning.



- Vi observerer og følger det, der sker, meget tæt, men vi har ikke taget nogen endelig beslutning om, hvilken vej vil skal gå, fortsætter han.



Sydbanks aktieanalytiker, der følger havvindindustrien tæt, mener også, at det er vigtigt, at de store spillere holder skarpt øje med udviklingen på markedet, på trods af at de har valgt at stå over i den første udviklingsbølge.



- Ørsted kan se de fordele, de selv har haft ved at være first mover i industrien. Nogle af de fordele kan konkurrenterne få inden for flydende fundamenter. Så man kan ikke læne sig fuldstændig tilbage, siger Morten Imsgard.



Copenhagen Infrastructure Partners ser også store muligheder i flydende havvind, og tidligere i år indgik den danske infrastrukturfond et samarbejde med amerikanske Magellan om at udvikle flydende vind.



/ritzau/FINANS