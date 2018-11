Havvindindustrien har haft massivt vokseværk de seneste år, og flere store vindudviklere og energiselskaber er nu også begyndt at få øjnene op for mulighederne inden for flydende havvind, som kan sætte endnu mere turbo på væksten.



Flydende havvind spås et stort potentiale, men udviklingen er fortsat i den tidlige fase. Samtidig er det også lige nu markant dyrere at opføre sammenlignet med de havvindparker, vi kender i dag, hvor vindmøllerne står fast på havbunden.



Projekterne med faste fundamenter har dog også undergået en stor forandring - særligt de seneste år - hvor priserne og omkostningerne er dykket markant. Og det kan også ske med de flydende projekter, når de for alvor slår igennem.



- Havvind er ved at være en kæmpesucces. I starten var det dyrt, men omkostningerne og prisen er faldet kraftigt. Alt tyder på, at havvind vil blive et af de vigtigste bidrag til elforsyningen, men det har også sine begrænsninger, siger Henrik Stiesdal, der er tidligere teknologichef hos Siemens Windpower og i dag har udviklet et flydende fundament, der går under navnet Tetraspar, hvor hovedfokus netop har været at mindske omkostningerne.



- Jeg tror bestemt på, at flydende havvind bliver en succes. Der er selvfølgelig både fordele og udfordringer. Det gælder om at gøre det industrialiseret hurtigst muligt, da omkostningerne dermed også vil falde betragteligt, fortsætter han.



ASIEN OG USA KAN BLIVE STORE MARKEDER



Japan, Sydkorea og vestkysten i USA - herunder særligt Californien - forventes at blive nogle af de største markeder for de flydende vindprojekter. Også Italien, Portugal, Spanien, Irland og Kina nævnes som lande, der kan blive store inden for flydende havvind.



De har alle det til fælles, at vandet ud for kysten hurtigt bliver meget dybt, eller at forholdene på havbunden er besværlige. Det betyder, at de velkendte havvindprojekter, der gøres fast til havbunden, enten ikke er mulige eller meget besværlige at opføre.



Hvis markedet for alvor får fat, kan flydende havvind derfor også gå en stor fremtid i møde, vurderer Morten Imsgard, der er senioraktieanalytiker hos Sydbank, hvor han blandt andet følger havvindindustrien.



- Hvis man antager, at man får startet industrien, så er potentialet enormt. Der er rigtig meget plads på gode lokationer til flydende havvind. Det åbner markedet og gør, at havvind kan få en langt mere betydelig rolle i det globale energimiks - hvis man kan skabe konkurrencedygtige priser på flydende fundamenter, siger han.



- Den altoverskyggende udfordring er, at prisen skal ned og blive konkurrencedygtig. Hvis det sker, kan det ende med at være flydende havvind, der står med de bedste kort på hånden, fortsætter han.



OMKOSTNINGSREDUKTIONER ER AFGØRENDE



Søren Lassen, der er havvindanalytiker hos konsulenthuset Wood Mackenzie, vurderer også, at netop omkostningsreduktioner er et af de helt afgørende parametre for flydende havvinds succes.



En del af den løbende omkostningsreduktion fra havvind med faste fundamenter kan overføres direkte til de flydende fundamenter, men en stor del skal findes uafhængigt af den udvikling. Og derfor kalder han det "et tveægget svær".



- Derfor kan det blive svært for flydende havvind at overgå faste fundamenter på vanddybder under 60 meter. Det styrker dog kommercialiseringen på dybere vand, hvor faste fundamenter ikke kan nå alligevel, siger han.



Det er hele industrien, der skal arbejde for at sænke omkostningerne til vindparkerne, men det er især fundamentudviklerne, der er de centrale aktører inden for flydende havvind, vurderer Søren Lassen.



- Der er sket et skift i industrien de senere år; i dag skal man ikke bare lave et fundament, der kan flyde, men også et, der kan konkurrere med andre former for energi, siger han.



OMKOSTNINGER VIL FALDE I TAKT MED UDBYGNING



Henrik Stiesdal tror på, at omkostningsreduktionerne vil ske, i takt med at markedet udvides og ikke længere mest af alt består af testprojekter, men også større kommercielle flydende havvindparker - men det bliver først længere ude i fremtiden.



- En større volumen, industrialiseringen og standardiseringen af koncepterne er noget, der batter, og så er det også vigtigt med konkurrence. Det skal være nemt at producere, og hjælpeteknologierne skal også tænke i de baner, men det er hovedsageligt fundamenterne, der kan reducere omkostningerne, siger han.



- Det tog 20 år for almindelig havvind at blive konkurrencedygtigt. Dengang skulle man også have styr på mølleteknologien, og det behøver man ikke i samme grad med flydende havvind. Den teknologi er der i dag, men der kommer alligevel til at gå nogle år, før flydende havvind også bliver stort, men jeg forventer, at det i 2025 er et marked, der er stejlt på vej op, fortsætter Henrik Stiesdal.



STØRRE SPILLERE VISER NU INTERESSE



Den første prototype af en flydende havvindmølle blev opført i 2008, og siden har flere pilot- og testprojekter set dagens lys. Historisk set er det primært lidt mindre udviklere, der har kastet sig over branchen - med undtagelse af norske Equinor, der tidligere var kendt som Statoil.



Oliegiganten ejer og driver verdens første - og lige nu også største - flydende havvindmøllepark, der dog har en beskeden kapacitet på bare 30 megawatt. Til sammenligning indviede Ørsted i september i år en næsten 22 gange større havvindmøllepark i Storbritannien.



Efterhånden har også flere andre store spillere fået øjnene op for den flydende teknologi, og internationale selskaber som Shell, Innogy og ENWB har udtrykt interesse for at gå videre med udviklingen. Herhjemme har Copenhagen Infrastructure Partners også indgået et partnerskab om at udvikle flydende vind i USA.



BRUG FOR KAPITAL OG ERFARING



Der er også brug for større og endnu mere erfarne udviklere og selskaber, hvis flydende havvind for alvor skal blive en succes, fortæller Søren Lassen.



- Flydende vind er en enormt stærk vision, men vi er stadig på et tidligt stadie. Vi ser nu flere og større virksomheder, der går mere seriøst ind i det. Det kan accelerere væksten, da det kræver kapital og erfaring at realisere den vision.



- Det er vigtigt, at nogle af de større og erfarne selskaber også begynder at komme ind for at udvikle projekterne – særligt når vi når til kommercialiseringsfasen, siger Wood Mackenzies analytiker.



De tre eksperter er alle enige om, at støtteniveauerne og engagementet fra regeringer og myndigheder verden over også er et af de helt væsentlige elementer, for at der bliver opført flydende havvind i større mængder.



Udviklernes interesse i at udvikle markedet afhænger nemlig også af forholdene og støtteniveauerne i de enkelte lande.



/ritzau/FINANS