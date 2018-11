Efter fire uger i træk med stigninger faldt rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) i denne uge marginalt tilbage.



Det viser data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.



I ugens løb faldt SCFI-indekset med 1,5 pct. til 961,88.



I forhold til samme uge sidste år er indekset steget 23 pct. Med til den historie hører dog, at brændstofpriserne i år er noget højere for rederierne efter en stigning i oliepriserne, hvilket har presset priserne op.



SCFI sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



Ses isoleret på ruterne mellem Asien og Europa, som fylder 20 pct. i indekset, var der i ugens løb tale om en næsten flad rateudvikling.



/ritzau/FINANS