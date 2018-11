Relateret indhold Artikler

Den svenske vindparkudvikler Arise kom ud af tredje kvartal med et overskud på 53 mio. svenske kr., hvilket i høj grad kan tilskrives frasalget af de to vindprojekter Bröcklingberget på 45 megawatt og Enviksberget på 37 megawatt.



Til sammenligning havde selskabet i samme periode sidste år et underskud på 173 mio. svenske kr.



Selskabets administrerende direktør, Daniel Johansson, fremhæver i regnskabet også, at det har været succesfuld med at købe nye projekter til projektporteføljen, hvor der arbejdes på at modne projekter, der kan sælges i 2019 og 2021.



- Det ser ud til, at vores Skaftåsen-projekt på omkring 150 MW vil blive det første, der bliver klar til salg næste år. Parallelt med udviklingen af vores projekter har vi drøftelser med flere omkring opkøb til porteføljen, siger Daniel Johansson i regnskabet.



I forhold til mulige salg i 2020 peges i regnskabet på projekterne Ranasjöhöjden og Salsjöhöjden på samlet omkring 200 megawatt.



Aktien i Arise stiger på Stockholmsbørsen fredag 7,6 pct.



/ritzau/FINANS