Apple næsten tredobler ejendomme på blot to år

Teknologigiganten Apple har på to år næsten tredoblet mængden af amerikansk jord, som selskabet besidder. Grundene, der samlet løber op til næsten 30 kvadratkilometer, skal bruges til datacentre og solcellefarme.



Det skriver Financial Times.



Det fremgår af selskabets årsregnskab, der sidste uge blev offentliggjort, at Apple ejer 7376 acre jord. Til sammenligning ejede Apple 4928 acre sidste år og 2583 acre forrige år.



Apple ejer eller lejer - foruden de 7376 acre jord - også kontor- og butiksplads svarende til knap 3,8 kvadratkilometer.



Ifølge årsregnskabet ejer Apple "faciliteter og jord til selskabsbrug, forskning- og udviklingsbrug og datacentre flere steder i USA".



Analytikere har spekuleret på, om den mængde jord, som Apple ejer, der angiveligt er langt mere jord, end selskabet har brug for i forbindelse med selskabsbrug, skal bruges til nye fabrikker eller private veje til tests af selvkørende biler. Det fremgår dog allerede, at en stor mængde af Apples ejendom skal bruges til datacentre.



Apples store ejendomsudvidelse understreger ifølge Financial Times, at selskabet i højere grad vil fokusere på onlinetjenester, nu hvor markedet for smartphones er aftaget.



/ritzau/FINANS