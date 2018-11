Havvind: New York lancerer udbudsrunde på 800 megawatt

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske stat New York har lanceret sin første udbudsrunde for havvind, og dermed følger den i fodsporet på flere andre stater på den amerikanske østkyst, som blandt andet har modtaget bud fra den danske energikoncern Ørsted.



New York udbyder i denne gang retten til at opføre havvindprojekter med en kapacitet på i alt 800 megawatt, fremgår det af en pressemeddelelse.



Staten vil til gengæld tilbyde udviklerne en 25-årig kontrakt for projekter med en kapacitet på mellem 200 og 800 megawatt, og myndighederne har også mulighed for at tildele yderligere kapacitet, hvis der kommer det rette tilbud.



Udviklerne er forpligtet til at byde ind med et bud på omkring mindst 400 megawatt, og buddene skal sendes til myndighederne i New York senest i februar næste år.



New York har også et krav om, at udviklerne af havvind skal forpligte sig til nogle krav for både løn og arbejdsforhold, og det skal ifølge pressemeddelelsen sikre, at projekterne kan skabe job af høj kvalitet i staten.



I foråret 2019 vil vinderne af udbudsrunden blive annonceret, og den tidshorisont vil gøre det muligt for udviklerne at få del i den amerikanske ITC-tilskudsordning, der ellers udfases helt ved udgangen af 2019.



Ørsted har flere gange udråbt det amerikanske marked til at være en attraktiv vækstmulighed, og i løbet af det seneste år har selskabet deltaget i flere udbudsrunder for havvind i USA.



Indtil videre er det ikke lykkedes for den danske energikoncern for alvor at slå igennem på den anden side af Atlanten, men torsdag i denne uge fik Ørsted godkendt opkøbet af den amerikanske rival Deepwater Wind.



Begge selskaber bød i september ind på en ny udbudsrunde i staten Connecticut, og Ørsted fortalte i sidste uge til Ritzau Finans, at der er stor sandsynlighed for, at koncernen byder ind i en runde i New Jersey.



Dengang mente selskabets administrerende direktør, Henrik Poulsen, at det endnu var for tidligt at give et klart svar på, hvorvidt den danske koncern ville byde ind i New York også. Han har dog tidligere fortalt, at Ørsted også er meget interesseret i, hvad der sker i New York.



/ritzau/FINANS