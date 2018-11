MT Højgaards nye topchef vil rydde op i ledelseslagene

Den netop tiltrådte adm. koncerndirektør i byggevirksomheden MT Højgaard, Anders Heine Jensen, er klar til at gøre op med uklare kommandoveje og støj på linjen fra hovedkvarteret i Søborg og ud til byggepladserne.



Om koncernens enorme problemer, og et ventet underskud på 550 mio. kr. i år, siger han:



"Der har altid været et fokus på risiko i MT Højgaard, men systemet og kulturen i MT Højgaard har ikke altid kunnet håndtere mængden af opgaver, og det er årsagen til disse her nedskrivninger."



Ifølge Anders Heine Jensen skal der fremover mere kvalitet ind i tilbudsgivningen og der skal være en bedre eksekvering i byggesagerne.



Fandens advokat



Fandens advokat ville måske sige, at det har vi hørt fra MT Højgaard i de seneste 17 år?



"Det er meget svært at få en god projektkultur på plads: Når man arbejder med store projektmængder, så er der meget, der kan gå galt. Der skal være en ledelsesnærhed, og kortere beslutningsveje. Og så er mit fokus 100 pct. på kvalitet og på at undgå nedskrivninger," siger Anders Heine Jensen, der konkret og alene i tredje kvartal har måttet tage endnu en lussing af en nedskrivning på 150 mio. kr.



"Nedskrivningen vedrører et konkret projekt, der er blevet forværret hen over kvartalet," siger Anders Heine Jensen.



Når du skriver, at der har været for lidt sans for sagens alvor, er det så ikke en begmand til den tidligere direktør Torben Biilmann?



"Det er alvorligt for virksomheden, at vi er i denne situation, og at vi skal tage nedskrivninger af denne her art. Der er mange årsager til problemerne, og jeg har jo selv siddet i bestyrelsen i det seneste år, så jeg har set det."



Begmand til Biilmann



Anders Heine Jensen er overbevist om, at også Torben Biilmann har haft en vilje til at ændre på en kultur, der handler om om , at "det går nok". Det gik bare ikke stærkt nok, og var ifølge Anders Heine Jensen årsagen til, at Torben Biilmann stoppede i MT Højgaard tidligere på året.



Kunne man forestille sig, at MT Højgaard, trods kapitaltilsagn fra ejerne, ikke står distancen med hensyn til kapitalberedskab?



"Man kan forestille sig alle mulige scenarier. Men udmeldingen i dag viser, at en af de helt store risici, nemlig MGO-sagen (sag om materialesvigt i fugtsugende plader, red.) er håndteret og inddæmmet. MTH Group er en langt mindre risikobetonet virksomhed end for et halvt år siden," siger han.