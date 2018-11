MT Højgaards to ejere, Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, rykker tættere på en fusion. Den kan vedtages på de to ejeres generalforsamlinger i foråret 2019.



Det oplyser de to fonde bag ejerselskaberne, Knud Højgaards Fond og Ejner og Meta Thorsens Fond, i en meddelelse torsdag.



Erhvervsstyrelsen har godkendt, at fondene kan stemme for en fusion, men udover godkendelse på generalforsamlingerne, er der også andre "godkendelser eller stillingtagen fra visse offentlige myndigheder", der endnu mangler.



Samtidig får MT Højgaard eftergivet lån på i alt 150 mio. kr., som selskabet fik i foråret 2018 fra ejerne.



Efter en fusion vil der også blive arbejdet på at styrke kapitalgrundlaget yderligere, oplyser fondene.



