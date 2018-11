Entreprenørgigant tager nyt nedjusteringshug på 150 mio kr

MT Højgaard, som ejes af børsnoterede Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, skruer igen ned for forventningerne til 2018.



Entreprenørselskabet venter nu et driftsunderskud på omkring 550 mio. kr. mod tidligere 400 mio. kr. Det skyldes en yderligere nedskrivning på et større anlægsprojekt samt et forventet nulresultat i fjerde kvartal.



Det fremgår af kvartalsregnskab fra koncernen torsdag eftermiddag.



MT Højgaard venter fortsat en 2018-omsætning på omkring 6,8 mia. kr.



De to ejerselskaber holder fast i de forventninger, der ligger ud over MT Højgaards drift.



Højgaard Holding venter således fortsat et "lille positivt resultat før skat" i de andre aktiviteter, mens Monberg & Thorsen fortsat regner med driftsomkostninger på 4 mio. kr.



Højgaard Holding ejer 54 pct. af MT Højgaard, mens Monberg & Thorsen sidder på de resterende 46 pct. De to selskaber arbejder mod en fusion i 2019.



/ritzau/FINANS