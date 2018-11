Kapitalfond og storaktionær i Netcompany vil sælge 7,15 mio aktier med stor rabat

Kapitalfonden FSN Capital Partners, der er den største aktionær i Netcompany, vil sælge 7,15 mio. aktier i it-selskabet, og de vil blive udbudt til 220 kr. per styk.



Det skriver Bloomberg News torsdag morgen.



Allerede onsdag aften annoncerede kapitalfonden, at den ville sælge en stor portion aktier i Netcompany gennem en såkaldt accelereret bookbuilding-proces.



På det tidspunkt planlagde FSN Capital Partners kun at sælge 6,5 mio. aktier, men på grund af stor efterspørgsel blandt investorer er det planlagte aktiesalg nu ændret til at omfatte 7,15 mio. aktier.



Det svarer til 14,3 pct. af it-selskabets samlede aktiekapital.



Netcompany-aktien lukkede i 237,50 kr. onsdag, og dermed er der tale om en rabat på 7,4 pct.



/ritzau/FINANS