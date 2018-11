Analytiker: Regnskab fra Mærsk-rival tyder på bedre forretningsvilkår

Rederiet Hapag-Lloyds regnskab for tredje kvartal, der torsdag er præsenteret, er positiv læsning for Mærsk, vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank.



Det vidner nemlig om, at kvartalet har været knap så slemt for containerbranchen, som det var frygtet.



"Det jeg bider mærke i, er, at Hapag-Lloyd har haft en god volumenudvikling i kvartalet, blandt andet drevet af ruter til Latinamerika og mellem Asien og Europa," siger han til Ritzau Finans



"Det er steder, Mærsk også har stor forretning. Det kunne godt tyde på, at efterspørgselsudviklingen har været god i kvartalet, og at der har været rig mulighed for at få volumen om bord på skibene. Det er bestemt et positivt punkt til det kommende Mærsk-regnskab," fortsætter han.



Hapag-Lloyds transportvolumen var i årets første ni måneder på 3,1 mio. tyvefodscontainere (TEU). Samme periode sidste år lød den på 2,8 mio. tyvefodscontainere.



"Jeg ser det som et billede på, at der har været et hæderligt marked i kvartalet, hvilket har gjort det muligt at lave bedre handler, end rederierne frygtede ved andet kvartals afslutning. Forretningsvilkårene ser bare ud til at være blevet bedre gennem kvartalet," mener Sydbank-analytikeren.



Indtjeningen halter stadig



Selv om at Hapag-Lloyds regnskab tyder på bedre forretningsvilkår og en mere end godkendt højsæson, halter containerbranchen stadig på indtjeningen, mener Morten Imsgard.



"I det store billede er det stadig sådan, at rederierne ikke kan være tilfredse med den indtjening, de har. Nu melder Hapaq-Lloyd ud, at selskabet lander i den øvre ende af sit udmeldte, nedjusterede interval, men indtjeningsevnen er ikke noget at skrive hjem om," vurderer han.



I tredje kvartal leverede Mærsk-konkurrenten et driftsresultat (EBIT) på 212,1 mio. euro. Det var en del bedre end de 169,3 mio. euro, som var estimatet hos tre analytikere ifølge Bloomberg News.



"Ja, det går bedre end frygtet, men det er ikke det samme som at sige, at det går godt for containerrederierne. De har det meget svært, men de har formået at holde sig mere oven vande, end nogle havde frygtet," mener senioranalytikeren.



Præcisering i vente?



Mærsk-aktierne er i god gænge på børsen i København torsdag. I et marked, som stiger 1,5 pct., øger B-aktien med 2,5 pct. til 8710 kr., mens A-aktien lægger 2,6 pct. til, så kursen nu lyder på 8155 kr.



Morten Imsgard mener, at de positive toner fra Hapag-Lloyd er med til at løfte aktiekursen - særligt fordi konkurrenten i regnskabet præciserede sine forventninger, så de nu lyder på et driftsresultat (EBIT) i den øvre ende af det tidligere udmeldte interval på 200 og 450 mio. euro.



"Nu kan investorerne stille og roligt begynder at spekulere i, om Mærsk kan komme i en situation, hvor de kan revurdere deres guidance på samme måde som Hapaq-Lloyd."



"Jeg vil på ingen måde udelukke, at Mærsk kan ende samme sted, hvor det meldes ud, at bunden af guidance ikke længere er aktuel, fordi man har haft et bedre end ventet kvartal," siger han.



Mærsks regnskab for tredje kvartal bliver offentliggjort 14. november.



/ritzau/FINANS