Scandinavian Tobacco Group fastholder forventningerne til hele året

Mio. kr. Q3 2018 Q3 2017 9M 2018 9M 2017 FY 2017 Omsætning 1887 1721 4952 4773 6464 Bruttoresultat 916 846 2382 2280 3095 EBITDA 374 388 905 904 1232 EBIT 292 306 675 660 913 Resultat før skat 288 292 666 606 852 Nettoresultat 221 224 515 465 712

pct. Ved Q3 2018 Før Q3 2018 Organisk omsætningsvækst Flad til svagt positiv vækst Flad til svagt positiv vækst Organisk vækst i justeret EBITDA Større end 3 Større end 3

Scandinavian Tobacco Group (STG) kom ud af tredje kvartal med en omsætning på 1887 mio. kr., hvilket er et godt stykke over salget i den tilsvarende periode året før på 1721 mio. kr.Det fremgår af selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.Driftsresultatet (EBITDA) var på 374 mio. kr. mod 388 mio. kr. i tredje kvartal sidste år, mens overskuddet efter skat landede på 221 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. lavere end tredje kvartal 2017."Vi leverer et resultat i tråd med vores forventninger. Håndrullede cigarer-kategorien oplever fortsat stærk vækst, og det er selvfølgelig især tilfredsstillende, at Thompson Cigars hurtigere end planlagt bidrager positivt til kategoriens resultat.""Inden for Tilbehør og Kontraktproduktion leverer vi for syvende kvartal i træk vækst, og dette er nu vores tredjestørste kategori," siger Niels Frederiksen, der er administrerende direktør i Scandinavian Tobacco, i regnskabet.Kategorien med håndrullede cigarer fortsatte med organisk vækst i nettoomsætningen på 7,9 pct., og det er da også primært opkøbet af Thompson Cigars, der luner her.Den organiske vækst gik omvendt tilbage med 0,7 pct. i kategorien maskinfremstillede cigarer, og udviklingen her var især drevet af et mindre salg til franskmændene."I Frankrig er markedet fortsat påvirket af afgiftsstigningen, der trådte i kraft i marts 2018. Som reaktion på prisstigningerne har forbrugerne valgt at købe billigere produkter.""Faldet i markedsvolumen skønnes at være uændret i forhold til tidligere kvartaler. De markedssegmenter, hvor STG står stærkest, er forholdsmæssigt mere påvirket, men ved hjælp af en løbende styrkelse af produktporteføljen forventer STG at minimere den langsigtede indvirkning på sine markedsandele," skriver STG i regnskabet.Hylderne med tilbehør og kontraktproduktion leverede en positiv organisk vækst på 1,4 pct., mens den organiske vækst i kategorien pibetobak faldt med hele 12,7 pct. på grund af faldende volumen og nedbringelse af varelagre.Også finskåren tobak havde en negativ organisk vækst på 1,3 pct., og her trak et mindre salg i både Norge og USA ned i volumen."Der er fortsat udsving i leverancerne til Norge, og niveauet var lavere i tredje kvartal 2018 end i samme periode sidste år. STG vinder dog markedsandele i et samlet marked, der fortsat er faldende," påpeges det i regnskabet.STG fastholder forventningerne til hele året om en flad til svagt positiv organisk omsætningsvækst og en organisk vækst i det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på mindst 3 pct.Tabel for Scandinavian Tobacco Groups regnskab for tredje kvartal af 2018:STG's forventninger til 2018:/ritzau/FINANS