Mærsk-rival præciserer forventninger efter bedre end ventet kvartal

Det tyske containerrederi Hapag-Lloyd, som konkurrerer med danske Maersk Line, har oven på et godt tredje kvartal med bedre end ventede resultater præciseret sine forventninger til helåret.



Nu venter Hapag-Lloyd for hele 2018 et driftsresultat (EBIT) i den øvre ende af det tidligere udmeldte interval på mellem 200 og 450 mio. euro, rapporterer Bloomberg News.



For driftsoverskuddet før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA) ventes der nu også et resultat i den øvre ende af det tidligere udmeldte interval på mellem 900 mio. euro og 1150 mio. euro.



Præciseringen kommer, efter at Hapag-Lloyd i tredje kvartal leverede et EBIT-resultat på 212,1 mio. euro, hvilket var en del bedre end de 169,3 mio. euro, som var estimatet hos tre analytikere ifølge Bloomberg News.



Også omsætningen endte bedre end ventet, da den i kvartalet landede på 3,04 mia. euro mod ventet 2,96 mia. euro.



/ritzau/FINANS