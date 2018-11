Tesla klar med ny bestyrelsesformand efter Elon Musk

Tesla har fundet en ny bestyrelsesformand, der skal tage over efter selskabets stifter, Elon Musk.



Den amerikanske elbilproducents bestyrelse har udnævnt Robyn Denholm til ny formand for bestyrelsen med omgående virkning, oplyser Tesla i en meddelelse.



Hun er finansdirektør og ansvarlig for strategiudviklingen hos det australske teleselskab Telstra, men hun stopper i den rolle for at dedikere sig en bestyrelseskarriere på fuld tid.



Udskiftningen af Elon Musk sker som en del af et forlig mellem Tesla og det amerikanske børstilsyn (SEC), efter at myndighederne har anklaget Musk for at vildlede investorerne.



Anklagerne skyldes et tweet fra Tesla-direktøren, hvor han skrev, at han havde sikret finansieringen til at afnotere Tesla. Det skabte tumult på aktiemarkedet.



/ritzau/FINANS