Matas opjusterer trods faldende salg

Detailkæden Matas har netop aflagt et halvårsregnskab, der viser at kæden forventer lidt mere af årets samlede resultat end hidtil. Derfor øges forventningerne til EBITDA-marginen for hele 2018/19 fra over 14,5 pct. til over 15 pct..



Opjusteringen sker til trods for at salget er faldet i årets andet kvartal med 1,6 pct. i forhold til sidste år. Til gengæld viser indtjeningen gode takter og er steget til 108,6 mio. kr. mod 107,5 mio. kr.



"Vi sælger lidt mindre i kvartalet, men tjener til gengæld en spids mere. Resultatudviklingen er dermed stabiliseret for andet kvartal i træk selv om konkurrencen er hårdere end nogensinde. Samlet set betyder det, at vi kan fortsætte et højt udviklingstempo og samtidig løfte vores forventninger til indtjeningen for helåret", udtaler administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg i meddelelsen.



Han glæder sig især over at den digitale udvikling for alvor har taget fart. I årets første seks måneder er salget på matas.dk steget med 55 pct.



"Matas.dk har sat vækstrekord. Kunderne har taget godt mod vores satsning på lynhurtig dag-til-dag og samme-dag levering. Alene i regnskabsårets andet kvartal leverer vi en digital vækst på hele 61 pct, hvilket er den højeste vækstrate siden matas.dk introducerede online salg for godt 10 år siden," siger Gregers Wedell-Wedellsborg.



Omsætning er nogenlunde den samme i år som sidste år. 1.621,0 mio. kroner mod 1.620,7 året før, mens driftsresultatet (EBITDA før særlige poster) steg til 246,9 mio. kr. for første halvår mod 244,0 mio. kr. for samme periode sidste år.



opdateres...