Siemens leverer en tand over det ventede og vil købe aktier for 3 mia.

Den tyske industrigigant Siemens har sammen med lidt bedre end ventede resultater for fjerde kvartal lanceret et stort tilbagekøb af aktier.



Frem mod 15. november 2021 planlægger Siemens at tilbagekøbe egne aktier for 3 mia. euro, meddeler selskabet i forbindelse med årsregnskabet for 2017/18 torsdag morgen.



Meddelelsen kommer sammen med et regnskab, der for fjerde kvartal viser en indtjening fra industriforretningen på 2,15 mia. euro, hvilket var en spids bedre end de 2,09 mia. euro, som analytikerne havde ventet ifølge estimater fra Bloomberg News.



Også ordreindgangen var en tand bedre end ventet, da Siemens i fjerde kvartal kunne bogføre ordrer for 23,70 mia. euro mod ventet 23,66 mia. euro hos analytikerne.



For det nye år venter Siemens en overskudsgrad i den industrielle forretning på mellem 11 og 12 pct., hvilket er en gentagelse af det forgangne års forventning.



