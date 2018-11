Retssager mod Novo og konkurrenter genoptages i Californien

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisk, Eli Lilly, Amylin og Merck står igen over for flere hundrede retssager i Californien omkring dødsfald, hvor sagsøgerne hævder, at selskaberne ikke advarede patienterne om risikoen for kræft i bugspytkirtlen i forbindelse med brugen af deres diabetesmidler.



Det skriver Bloomberg News.



Det er en appelret i Californien, som har opretholdt en føderal appelret, der i december udtalte, at en tidligere afvisning af de flere hundrede sager ikke var korrekt.



Sagerne var blevet afvist med henvisning til lovgivning om receptindlæg, der forhindrer sager om advarsler om risici, hvis der er klare beviser for, at sundhedsmyndighederne i USA, Food and Drug Administration (FDA), ikke ville have ændret receptindlægget efter sagsøgeres påstand.



Begge appelretter har dog nu lagt til grund, at domstolene skal tage hensyn til risikorelaterede videnskabelige beviser, som sundhedsmyndighederne ikke har haft mulighed for at vurdere.



FDA havde i sin tid ikke krævet, at der blev advaret mod forhøjet risiko for kræft i bugspytkirtlen i forbindelse med de brugte diabetesmidler, da man oprindeligt godkendte dem, men sagsøgerne har derimod påstået, at advarslerne skulle have været tilføjet senere på baggrund af nye forsøgsdata.



Udover de mange sager, som nu får lov at blive ført ved retten i Californien, er der mere end 850 sager om dødsfald på grund af kræft i bugspytkirtlen undervejs ved en føderal domstol i Californien, skriver Bloomberg News.



Sagerne i Californien handler om Novo Nordisks Victoza, Eli Lillys og Amylins Byetta og midlerne Januvia og Janumet fra Merck.



