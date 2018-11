Uden Apple skuffer Qualcomm på guidance

Relateret indhold Tilføj søgeagent Qualcomm

Amerikanske Qualcomm, der blandt andet producerer komponenter til smartphones, skuffer onsdag aften efter markedets lukning med sit regnskab for fjerde kvartal, da guidance ikke lever op til forventningerne.



Koncernen spår ganske vist i sit første kvartal af regnskabsåret 2018/19 at lande et justeret overskud per aktie på 1,05 til 1,15 dollar, mens analytikerne på forhånd havde sat næsen op efter noget mindre nemlig 93 cent.



Men Qualcomm ser samtidig en omsætning i det igangværende kvartal i intervallet 4,50 til 5,30 mia. dollar mod ventede 5,56 mia. dollar hos analytikerne. Desuden venter koncernen at levere 175 til 195 mio. MSM-chip til kunderne. I fjerde kvartal var det tal på 232 mio. chip.



Chipproducenten er ramt af, at man ikke er leverandør til de nye modeller af iPhonen, da Apple har indstillet samarbejdet med Qualcomm og nægter at betale licens på flere milliarder dollar, skriver Bloomberg News.



Qualcomm kom dog gennem sit fjerde kvartal med et justeret overskud per aktie på 90 cent, mens omsætningen landede 5,83 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 83 cent og en omsætning på 5,54 mia. dollar.



Aktien i Qualcomm falder med 2,4 pct. i eftermarkedet onsdag.



/ritzau/FINANS