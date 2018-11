Goldman Sachs løfter Vestas-kursmål med 10 pct

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Kursmålet for aktien i Vestas er onsdag blevet løftet med næsten 10 pct. eller 50 kr. fra 510 kr. til 560 kr. per aktie.



Det fremgår af data fra Bloomberg News.



Anbefalingen af aktien i Vestas fastholdes samtidig på "køb" af analytiker Manuel Losa. Med en lukkekurs onsdag på 461,60 kr. er der da også et potentiale på godt 21 pct. op til det nye kursmål.



Goldman Sachs har haft sin positive anbefaling på Vestas siden september 2014. Dengang lå aktiekursen i 232,10 kr.



Vestas' aktie steg med 7,6 pct. til 461,60 kr. onsdag i kølvandet af regnskabet for tredje kvartal. Vestas' resultater i perioden var en anelse til den svage side, men forventningerne til helåret blev fastholdt.



Investorerne startede med at sende aktien ned, men positive meldinger om prisudviklingen i markedet og den ventede aktivitet i 2019 fik aktien til at vende rundt.



/ritzau/FINANS