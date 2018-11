Den engelske tøjkoncern Michael Kors, der er børsnoteret i USA, får onsdag investorernes kærlighed at føle, da aktien falder med 13,4 pct.



Nedturen skyldes et regnskab for andet kvartal, hvor omsætning ikke helt levede op til forventningerne, selv om indtjeningen var bedre end ventet, og en underliggende negativ vækst, som skuffer.



Så hjælper det lige lidt, at tøjkoncernen opjusterer forventningerne til helåret, for den nye guidance ligger under konsensus i markedet.



Michael Kors kom gennem sit andet kvartal med et justeret overskud per aktie på 1,27 dollar, mens omsætningen landede på 1,25 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,10 dollar og en omsætning på 1,26 mia. dollar.



Det sammenlignelige salg, den underliggende vækst i butikker, som har eksisteret i mere end 12 måneder, viste samtidig en tilbagegang på 2,1 pct. En negativ vækst var ventet, men kun det halve af det realiserede.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 193 mio. dollar mod ventede 168 mio. dollar.



Michael Kors opjusterer i forbindelse med regnskabet sine forventninger for hele 2018/19-regnskabet og ser nu en indtjening per aktie på 4,95 til 5,05 dollar mod førhen 4,90 til 5,00 dollar, men på forkant lød forventningen blandt analytikerne på 5,02 dollar. Midtpunktet af tøjkoncernens prognose ligger dermed lidt under.



Forventningen til omsætningen i hele 2018/19-regnskabet på 5,13 mia. dollar ligger ligeledes en spids under estimaterne.



Før kvartalsregnskabet var prognosen for det sammenlignelige salg desuden "uforandret", men Michael Kors regner nu med et mindre encifret procentuelt fald.



/ritzau/FINANS