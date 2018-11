Adidas venter større overskud - men ser salget vokse mindre end hidtil

Den tyske sportsgigant Adidas, der har danske Kasper Rørsted i chefstolen, har i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal opjusteret sine forventninger til helårets marginer og indtjening, mens omsætningen til gengæld nu ses vokse mindre.



Omsætningen ventes for 2018 nu at vokse med mellem 8 og 9 pct., efter at Adidas tidligere havde regnet med en vækst på cirka 10 pct.



Omvendt ser selskabet nu bruttomarginen for 2018 lande på 51,4 pct., hvor der før var ventet en bruttomargin på 50,7 pct. Også forventningen til driftsmarginen er løftet, da der nu ses en driftsmargin på omkring 10,8 pct. mod før mellem 10,3 og 10,5 pct.



Og for den samlede indtjening venter Adidas nu et overskud fra de fortsættende aktiviteter på mellem 1,66 og 1,72 mia. euro mod tidligere mellem 1,62 og 1,68 mia. euro.



De ændrede forventninger kommer efter et regnskab for tredje kvartal, hvor Adidas leverede bedre end ventet på driftsindtjeningen men under det ventede målt på omsætningen ifølge Bloomberg News' indsamlede estimater.



/ritzau/FINANS