FLS får største ordreindgang i seks år

FLSmidth fastholder omsætnings-forventningerne for året i niveauet 18-20 mia. kr. og en overskudsgradi spændet 8-10 pct.



Det fremgår af det netop offentliggjorte kvartalsregnskab fra leverandøren til råstof- og cementindstrien.



Ifølge adm. direktør Thomas Schulz er det høje ordreindtag i koncernen med til at bane vej for stigende omsætning og resultater i de kommende år.



Han er optimistisk på trods af, at overskudsgraden i koncernen i kvartalet er skrumpet en kende i forhold til situationen for et år siden. Dykket er fra 8,2 pct. til 8,1 pct.



FLS fik i årets tredje kvartal et overskud efter skat på 162 mio. kr. mod analytikernes forventning om et overskud på 188 mio. kr. ifølge de estimater, Ritzau Estimates havde samlet ind.



I samme periode sidste år præsterede FLSmidth et overskud efter skat på 23 mio. kr.



Omsætningen løb op i 4335 mio. kr. mod analytikernes forventning om en omsætning på 4632 mio. kr. I samme kvartal sidste år var omsætningen på 4101 mio. kr.



Ordreindtaget rapporteres til 7164 mio. kr. Analytikerne havde estimeret et ordreindtag i kvartalet på 6542 mio. kr. mod 4193 mio. kr. i samme periode sidste år.



Selskabet, der blandt andet leverer udstyr til mine- og cementindustrien, har haft den bedste ordreindgang i seks år.



FLSmidth fik ordrer på 7,2 mia. kr. i juli, august og september.



Det er 71 pct. mere end samme periode sidste år, viser selskabets regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.