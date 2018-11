BMW rammer både inden for og uden for skiven

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den tyske bilproducent Bayerische Motoren Werke - bedre kendt under forkortelsen BMW - formåede ikke at leve op til analytikernes forventninger for driftsindtjeningen i årets tredje kvartal.



Selskabet nåede et EBIT-resultat på 1,75 mia. euro, svarende til 13,05 mia. kr., hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et resultat på 1,91 mia. euro.



Omvendt var salget dog bedre end ventet. Det lød således på 24,74 mia. euro, svarende til 184,54 mia. kr. Her var der ventet en omsætning på 23,59 mia. euro.



/ritzau/FINANS