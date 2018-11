Mærsk sender vigtig rute i drift igen: Fragtraterne kan komme til at lide

Til december er Maersk Line og partnerne i 2M-alliancen tilbage i fuld sving på ruterne mellem Asien og Nordeuropa.



Efter godt to måneders pause genaktiveres AE2-ruten, også kendt som Swan, som ellers har været sat på pause i løbet af den traditionelle lavsæson på containermarkedet.



Tjenesten, som er en af seks ugentlige 2M-strenge på ruten, blev suspenderet i et forsøg på at skrue ned for overkapaciteten på ruten sideløbende med den almindelige sæsonmæssige nedgang i fragtmængderne ud af Asien.



Allerede dengang forlød det også, at justeringen ville blive tilbagerullet i december, hvis efterspørgslen var til det, og det bekræfter Maersk Line tirsdag over for Ritzau Finans vil ske - helt nøjagtig med en afgang 8. december fra Qingdao.



Genaktiveringen er tidligere blevet mødt med skepsis blandt iagttagere i branchen, da der i forvejen er en skrøbelig balance mellem udbud og efterspørgsel, og fragtraterne er langt fra tidligere tiders højder.



- Det (starten af december, red.) er et afgørende øjeblik i Asien-Europa-kalenderen, da mange af næste års årlige afskiberkontrakter bliver forhandlet forud for det nye år. Et stort fald i spotraterne nu ville svække rederiernes forhandlingsposition og gøre det langt sværere at sikre en forbedring af de tidligere vilkår, skriver Drewry for eksempel.



Fald i raterne



Udmeldingen kommer, mens der er pres på fragtraterne på netop Asien-Europa-ruten. Otte af de sidste ni ugentlige aflæsninger af SCFI-indekset for ruten har vist ratefald, så straksprisen er dykket med knap en fjerdedel. Imens er det brede SCFI-indeks for fragt til hele verden fra Kina steget 8,3 pct.



- Handlingen fra 2M tilføjer omkring 6 pct. til den samlede ugentlige kapacitet på ruten fra Fjernøsten til Nordeuropa. Denne øgning kommer på trods af væsentlig usikkerhed om efterspørgslen i markedet, skrev konsulenthuset Alphaliner i oktober.



Alphaliner nævner blandt andet, at kapacitetsudnyttelsen på ruten var på under 90 pct. i september.



- I de kommende uger kan raterne være under yderligere nedadgående pres, når rederierne kæmper for markedsandele på grund af den tynde vintersæson, skrev Alphaliner yderligere.



Omvendt fremhæver Drewry, at december og januar de seneste år har været blandt de travleste måneder på ruten, så det ud fra den henseende giver mening at sende skibene tilbage i drift på lige det tidspunkt.



- Hvis den tendens fastholdes, bør genkomsten af AE2/Swan ikke skade kapacitetsudnyttelsen, omend der kan argumenteres for, at den vil forhindre dem i at ligge højere, end de ellers ville, skriver Drewry.



Problemtatisk marked



Mærsk har både i måneder, kvartaler og år kæmpet med et haltende marked for containerfragt. For mange skibe og for lidt vækst i kundernes behov for at få fragtet varer koster dyrt for indtjeningen.



Efter regnskabet for første kvartal af 2018 erkendte Mærsk-topchef Søren Skou da også, at ledelsen måtte skride til handling for at vende skuden.



- Vores ambition er, at vi ikke vil vokse kapacitet i segmentet i år eller næste år, sagde Søren Skou til Ritzau Finans ved den lejlighed.



Både før og efter da har Mærsk justeret i rutenetværket for at skabe bedre balance mellem udbud og efterspørgsel - i håb om at sikre højere fragtrater fra kunderne.



Mærsk-aktien har også lidt under det svage marked, især efter at det tidligere konglomerat valgte at satse fuldt ud på rederi- og lignende aktiviteter i stedet for olieforretninger.



I løbet af 2018 har Mærsk B-aktien givet et negativt afkast på godt 20 pct., så den tirsdag eftermiddag koster 8370 kr. I samme periode er C25-indekset faldet knap 10 pct.



/ritzau/FINANS