Der kan være nyt arbejde på vej til en af Maersk Drillings borerigge, Maersk Resilient.



Boreselskabet har indgået en hensigtserklæring med en kunde om at sende riggen i arbejde fra april 2019 og fire måneder frem. Det fremgår af data fra Maersk Drilling. Selskabet oplyser ikke nærmere om kundens navn eller opgavens type eller geografi.



Maersk Resilient har de seneste tre år været lejet ud til Maersk Oil og dennes nye ejer, Total, til opgaver i den danske del af Nordsøen.



I oktober slap arbejdet dog op, og den har siden været uden arbejde og ligget i havnen i Rotterdam.



Ud af Maersk Drillings flåde på 24 enheder står otte i øjeblikket uden arbejde, og yderligere en er på værft for at blive ombygget. Desuden er tre af de kontraherede rigge primært hyret til beboelse og ikke boreopgaver.



Hvis bestillingen på Resilient falder på plads, kan Maersk Drilling komme op på nye bestillinger på i omegnen af 2800 arbejdsdage hidtil i 2018. Med i alt 24 enheder rigge og skibe i flåden er der dog op mod 8760 arbejdsdage til rådighed hvert år, når man ser bort fra perioder med opgraderinger og værftsophold.



Maersk Drilling er i øjeblikket et helejet datterselskab i A.P. Møller-Mærsk, men planen er at børsnotere enheden som selvstændig virksomhed i 2019.



/ritzau/FINANS