Amazon vil splitte sit andet hovedkvarter i to

Efter en årelang søgeproces er Amazon ved at lægge sidste hånd på planerne om at oprette endnu et hovedkvarter på den amerikanske østkyst.



Det skriver The New York Times.



Amazon er ved at færdiggøre planerne om at flytte en del af hovedkontoret til Long Island City i New York, samtidig er Amazon også tæt på at have afsluttet en handel om at flytte den anden del af hovedkontoret til Arlington i Virginia.



Selskabet har allerede flere ansatte i de to områder end andre steder i landet bortset fra i Seattle, som er Amazons hovedkvarter, og i Bay Area i Californien.



Ifølge kilder mødtes Amazon for to uger siden med guvernør Andrew M. Cuomo, hvor Amazon blev tilbudt et millionbeløb i tilskud. Andrew M. Cuomo oplyser, at han gør alt hvad han kan for at lokke Amazon til Long Island City og tilbyder blandt andet gode incitamentspakker, da det vil give byen et stort økonomisk skub at få en virksomhed som Amazon til byen.



Ved at splitte sit andet hovedkontor i to og flytte en del af det håber Amazon på at kunne finde tusindvis af nye IT-medarbejdere til virksomheden. Amazon har dog ikke taget en endelig beslutning omkring flytningen af kontoret endnu.



