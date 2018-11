Salg af Fitness.dk og FCK-resultater sparker Parkens resultat ned

Salget af Fitness.dk og FCKS sportslige resultater vægter tungt i Parken Sport & Entertainments regnskab for årets tre første kvartaler.



Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort tirsdag. Omsætningen for Parken Sport & Entertainment, der indeholder FCK, Parken og Lalandia, faldt med små 70 millioner kroner til 576,8 millioner.



Efter en markant nedskrivning på Fitness.dk, der tidligere på året blev solgt til under den bogførte værdi på 252,8 millioner kroner, lyder underskuddet for årets ni første måneder på 190,1 millioner kroner.



Næsten hele faldet i omsætningen hos Parken Sport & Entertainment kan henføres til stadion og fodboldholdet FCK.



- Omsætningen (på FCK og Telia Parken red.) udgjorde 167,2 millioner kroner, hvilket er 64,5 millioner kroner lavere end samme periode sidste år.



- Faldet kan henføres til F.C. Københavns sportslige resultater samt antallet af øvrige arrangementer afholdt i Telia Parken, skriver Parken Sport & Entertainment i sit regnskab.



Faldet er kommet, på trods af at der er tjent 58,5 millioner kroner på transferindtægter mod 34,4 millioner kroner i samme periode sidste år.



- I 2018 blev F.C. København nummer fire i Superligaen og deltog ikke i finalen i DBU Pokalen.



- I 2017 vandt F.C. København både Superligaen og finalen i DBU Pokalen. I foråret 2018 spillede F.C. København en runde i Uefa Europa League (Atlético Madrid) mod to runder i foråret 2017 (PFC Ludogorets og AFC Ajax), skriver Parken om den sportslige udvikling.



For Lalandia steg omsætningen en smule, men resultatet faldt en smule på grund af højere personaleomkostninger.



For hele 2018 venter Parken Sport & Entertainment en omsætning på 780-800 millioner kroner og et resultat før skat - inklusive den store nedskrivning på Fitness.dk - på minus 170 til minus 155 millioner kroner.



/ritzau/