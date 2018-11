Danish Crown indgår mia-aftale med Alibaba

Danish Crown og kinesiske Win-Chain, der er ejet af internetkæmpen Alibaba, underskriver femårig aftale til 2,3 mia. kr.



Slagterikoncernen Danish Crown kan allerede inden en ny fabrik i Kina er klar melde alt udsolgt. Det er resultatet af en ny aftale mellem Danish Crown og det kinesiske selskab Win-Chain, der over fem år har en værdi på mindst 2,3 mia. kr.



Danish Crown skal levere 250 tons grisekød ugentligt til Win-Chain, der er ejet af internetkæmpen Alibaba.



"Det er fantastisk for Danish Crown at kunne indgå en så stor og omfattende aftale med Win-Chain og Alibaba-Group. Med et slag bliver vores produkter tilgængelige på både Win-Chains digitale platforme og i de Alibaba-ejede supermarkedskæder i hele Shanghai-regionen," udtaler adm. direktør Jais Valeur, Danish Crown, i en pressemeddelelse.



Danish Crown har i en årrække haft en stor og succesfuld eksport af fersk svinekød til Kina. I foråret indledte koncernen opførelsen af den første forædlingsfabrik tæt på Shanghai. Fabrikken skal årligt kunne producere op til 14.000 tons kød til først og fremmest de over 80 mio. mennesker, der bor i Shanghai-området.



Flere fabrikker på vej

Ifølge Jais Valeur kan der let komme flere Danish Crown-fabrikker i Kina.



"Kina er et af vores absolut største markeder og fabrikken i Pinghu er tænkt som vores brohoved for dansk grisekød til de kinesiske forbrugere. Hvis vi lykkes med den operation, så er det bestemt ikke utænkeligt, at vi indenfor få år vil havde lignende fabrikker ved andre kinesiske storbyer, siger han.



Ifølge direktøren er der stor vækst i e-handlen i Kina, hvor forbrugere køber varerne og får dem leveret derhjemme. Desuden er forbrugerne begyndt at købe kød i supermarkederne i stedet for på markeder, og flere og flere kinesere spiser ude. Ifølge Jais Valeur betyder den nye fabrik, at Danish Crown kommer tættere på forbrugerne, og det er der et stort potentiale i, mener han.