Novo Nordisk indleder tilbagekøb for 3,2 mia. kr.

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisk A/S har iværksat et tilbagekøbsprogram på 3,2 mia. kr. Tilbagekøbet er et led i det samlede program på 15 mia. kr., der blev indledt den 1. februar 2018, og som løber i 12 måneder.



Det fremgår af en meddelelse fra Novo Nordisk.



"Til dette formål har Novo Nordisk A/S udnævnt Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, som lead manager til at eksekvere programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo Nordisk A/S," hedder det.



Ifølge aftalen vil Nordea gennemføre tilbagekøbene i perioden fra den 6. november 2018 til den 30. januar 2019, og der må maksimalt købes 526.778 B-aktier per handelsdag. Samtidig må ikke flere end 28.446.012 stk. B-aktier købes tilbage i perioden.



/ritzau/FINANS