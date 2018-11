Hans Vestberg, der i sin tid blev afskediget som topchef i svenske Ericsson, gjorde tidligere i år comeback ved at indtage chefstolen i USA's største teleselskab, Verizon, og nu er han klar med en restrukturering af selskabet - med fokus på 5G.



Verizon vil opdele sin forretning i tre områder. Forbrugere, erhverv og media.



- Alle vore forbrugergrupper vil blive serviceret med 5G. Det er den måde, vi vil transformere måden, vi påvirker markedet, siger Hans Vestberg ifølge Bloomberg News.



Verizon har investeret kraftigt i 5G, den nyeste mobilteknologi, og koncernen håber at drage nytte af udbygningen af services via 5G, mens konkurrenter er i færd med at fordøje store overtagelser. AT&T fik tidligere i år godkendt sit opkøb af Time Warner, og Sprint er i færd med at gå sammen med T-Mobile US.



Vestbergs nye struktur er blevet til efter interviews med 300 chefer i Verizon, og selskabet ændrer sin organisation fra at følge produktet til i stedet at fokusere på slutkunden.



Udover fokus på erhvervs- og forbrugerkunderne er der mediaforretningen. Sidstnævnte er Verizons forretningsområde, som får sine indtægter fra reklamer - i konkurrence med Facebook, Google og alle de andre sociale medier. Forretningsområdet består blandt andet af de onlineaktiviteter, som Verizon i sin tid overtog i forbindelse med opkøbet af AOL og Yahoo.



Media hos Verizon skal nu hedde Verizon Media Group/Oath og har hidtil været døbt "blot Oath", hvilket var et forsøg på at slippe af med brandnavne som AOL og Yahoo, der efterhånden ikke nyder respekt på nettet, skriver Bloomberg News. Da "Oath" oprindeligt blev lanceret skrev Verizons egen udgivelse TechCrunch dog kort og godt "oof" på sin Twitter-konto.



Den nye restrukturering af Verizon træder i kraft den 1. januar 2019. Aktien stiger mandag med 0,9 pct.



Vestberg blev i juni i år udpeget til at afløse Lowell McAdam som administrerende direktør i Verizon, da denne gik på pension. Vestberg tiltrådte posten den 1. august.



Verizon har en markedsværdi på knap 236 mia. dollar. Ericcsons markedsværdi er i dag på 29,9 mia. dollar.



/ritzau/FINANS