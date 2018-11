Presset Icelandair opsluger rivalen Wow

Det økonomisk pressede flyselskab Icelandair fusionerer med Wow Air, der også holder til på Island.



Det oplyser Icelandair i en meddelelse.



Fusionen skal ruste de to selskaber til at stå bedre i konkurrencen med de mange flyselskaber, som konkurrerer om de rejsende over Atlanten.



Både Wow og Icelandair har flyvninger ud af Københavns Lufthavn.



Det samlede selskab vil efter fusionen sidde på knap fire procent af flyvningerne mellem Europa og Nordamerika.



Handlen mellem Icelandair og Wow Air sker ved, at aktionærerne i Wow Air modtager aktier i Icelandair.



I starten af oktober gik det islandske flyselskab Primera Air konkurs.



/ritzau/