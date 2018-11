Den amerikanske spiludvikler Activion Blizzard ser ud til at gå en skidt mandag i møde på børsen i USA, efter at selskabet er løbet ind i modvind hos mange af sine fans.



Årsagen er, at selskabet, som blandt andet står bag spilsucceser som "World of Warcraft" og "Starcraft", op til weekendens årlige Blizzcon-konference, hvor Activion Blizzard kommer med opdateringer på nuværende og kommende spil, havde lagt op til nyt om en af sine helt store spilserier "Diablo".



Men i sidste ende omhandlede nyheden en kommende lancering af et nyt Diablo-spil til mobiltelefoner. Og det blev taget ilde op af de mange millioner fans, som gennem årene har spillet Diablo-spillene på enten computer eller konsol. Efterfølgende har et par Youtube-videoer, som omhandler det kommende Diablo-spil til mobiler, fået overvejende negative reaktioner.



Mens de mere trofaste fans ikke virker synderligt begejstrede for Activion Blizzards beslutning om at lægge kræfter i et spil til mobiler, så bliver det af analytikere vurderet til at være en ganske fornuftig beslutning.



"Vi ser dette som det første afgørende skridt mod at sende flere serier til mobiler, da det er en mulighed for Activion Blizzard til at bringe et ledende Blizzard-spil til et globalt publikum, som måske aldrig har haft en mulighed for at spille det før på grund af begrænset adgang til dyre konsoller og computere," skriver Morgan Stanley i en analyse ifølge Bloomberg News.



Investorerne ser dog ikke ud til at dele det optimistiske syn, da aktien i det amerikanske formarked ligger til at falde 1,4 pct. mandag eftermiddag. Det sker samtidig med, at futures for de ledende amerikanske aktieindeks peger mod mindre udsving på op til 0,2 pct.



/ritzau/FINANS