Spotify vil redde lunken aktiekurs med milliardstort aktietilbagekøb

Musikstreamingtjenesten Spotify vil købe aktier tilbage for op imod 1 mia. dollar, svarende til 6,5 mia. kr., for at hjælpe selskabets aktiekurs på rette vej. Det skriver Bloomberg News.



Udmeldingen kommer, efter at selskabet fra Stockholm, der er børsnoteret i USA, i sidste uge skuffede investorerne med regnskab for tredje kvartal, hvori udsigten til omsætningen i fjerde kvartal var lavere, end analytikerne havde forventet.



Spotify-aktien er faldet med 29 pct., siden at aktien nåede sit foreløbigt højeste niveau i juli. Mandag handles aktien med en stigning på 2,5 pct. til 142,50 dollar på formarkedet i USA.



/ritzau/FINANS