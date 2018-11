Sydbank: Lovende data fra rival kan komme Novo Nordisk til gode

Det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for Novo Nordisk, at rivalen Eli Lilly har fremvist gode data for GLP-1-analogen Trulicity, der konkurrerer med Novos midler i klassen, Victoza og Ozempic, i bekæmpelsen af hjerte/kar-tilfælde.



Selv om det øger konkurrencen, giver det nemlig en fokus på klassen, som kan have en afsmittende effekt på Novos midler, vurderer senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.



"Resultatet deler nok markedet i to lejre. Der vil være dem, som mener, det er negativt nyt for Novo Nordisk, fordi det øger konkurrencen i markedet," siger Søren Løntoft Hansen og fortsætter:



"Så er der den anden lejr, som jeg tilhører, der mener, at det er en positiv nyhed for Novo. Det er det, fordi det kun er 6-7 pct. af patienterne, som gør brug af denne her GLP1-klasse. Det her resultat vil bidrage til at øge fokus på klassen, så vi fortsat vil se en stor vækst. Den vækst vil Novo også nyde godt," siger han.



"Hvis Trulicity ikke havde vist at kunne reducere risikoen for hjerte/kar-tilfælde på linje med Victoza og Ozempic, havde det måske skabt en grund til at sænke priserne på Trulicity. Det har Eli Lilly ikke incitament til med dagens resultat. De har incitament til at opretholde en rigtig god prisdisiciplin i markedet," uddyber Sydbank-analytikeren.



Trulicity har vist en signifikant reduktion i alvorlige hjerte/kar-tilfælde hos type 2-diabetikere, og som noget nyt har Eli Lillys Rewind-studie undersøgt en gruppe patienter, hvor størstedelen i forvejen ikke allerede havde diagnosticerede kardiovaskulære problemer.



/ritzau/FINANS