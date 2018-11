Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Icelandair Group har mandag indgået en aftale om at købe alle aktierne i Wow Air, der ligeledes er et islandsk luftfartsselskab.



I en meddelelse fra Icelandair Group fremgår det, at aktionærerne i Wow Air som del af aftalen modtager aktier i Icelandair, der kommer til at udgøre 5,4 pct. af det samlede antal aktier i Icelandair efter sammenlægningen af de to virksomheder.



Lige knap 2 pct. af aktierne vil blive betalt gennem konvertering af lån til egenkapital, fortæller Icelandair i meddelelsen.



Opkøbet er betinget af en godkendelse fra Icelandair-aktionærerne, en godkendelse fra konkurrencemyndighederne i Island samt due diligence.



Ifølge Icelandair vil selskaberne fortsætte med at operere som forskellige brands.



Umiddelbart ser aktionærerne i Icelandair ud til at tage godt imod nyheden, da selskabets aktie stiger 1,3 pct. mandag oven på meddelelsen om overtagelsen.



/ritzau/FINANS