Matas har fået godkendt købet af Firtal Group

I august offentliggjorde Matas købet af Firtal Group, og det er nu blevet blåstemplet af konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Det oplyser Matas i en meddelelse.



Firtal Group ejer en række webshops herunder helsebixen.dk, og Matas forventer, at transaktionen går igennem snarest muligt.



Transaktionen prissætter Firtal Group til en samlet værdi på 130 mio. kr. og indebærer endvidere en såkaldt earn-out-aftale, hvor beløbet kan stige med op til 20 mio. kr.



Tilbage i slutningen af august vurderede Matas administrerende direktør, Gregers Wedell-Wedellsborg, at Firtal Group kan levere tocifret omsætningsvækst alle år frem til 2022/23 og bidrage til, at Matas når sit strategimål om en EBITDA-margin på over 14 pct. til den tid.



Matas noterede sig også, at selskabet med overtagelsen kan fordoble sit netsalg, som udgjorde 4 pct. af omsætningen i regnskabsåret 2017/18.



Godkendelsen har ikke sneget sig ind i dagens handel, hvor Matas-aktien handles 1,1 pct. lavere i 70,60 kr. mandag formiddag.



/ritzau/FINANS